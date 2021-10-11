У Каліфорнії заборонили зняття презервативів під час сексу без згоди: можна подати в суд

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Нове законодавство додає цей акт до цивільного визначення сексуальних побоїв, роблячи Каліфорнію першим штатом США, де такі дії партнерів будуть незаконними.

Закон дає жертвам чітке правове засіб захисту від насилля, якому піддаються жінки. Захисники кажуть, що він знаменує собою зміну ситуації для інших постраждалих, які тепер можуть підтвердити свою правоту в суді.

Нова версія, яка вносить поправки тільки до Цивільного кодексу, пройшла в каліфорнійському законодавстві без заперечень. Постраждалі можуть подавати в суд на правопорушників для відшкодування збитку, але кримінальні звинувачення не можуть бути висунуті.

Законодавчі аналітики заявили, що зняття презервативів без згоди можна розглядати як дрібне сексуальний напад, хоча в Кримінальному кодексі він прямо не названий.

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"Ми хотіли переконатися, що це не тільки аморально, але й незаконно", - сказала член Асамблеї Каліфорнії Крістіна Гарсія, яка представила законопроект.

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