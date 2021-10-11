В Калифорнии запретили снятие презервативов во время секса без согласия: можно подать в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон о двухпартийности, который запрещает снятие презервативов без договоренности. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.
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Новое законодательство добавляет этот акт гражданскому определению сексуальных побоев, делая Калифорнию первым штатом США, где такие действия партнеров будут незаконными.
Закон дает жертвам четкое правовое средство защиты от насилия, которому подвергаются женщины. Защитники говорят, что он знаменует собой изменение ситуации для других пострадавших, которые теперь могут подтвердить свою правоту в суде.
Новая версия, которая вносит поправки только в Гражданский кодекс, прошла в калифорнийском законодательстве без возражений. Пострадавшие могут подавать в суд на правонарушителей для возмещения ущерба, но уголовные обвинения не могут быть выдвинуты.
Законодательные аналитики заявили, что снятие презервативов без согласия можно рассматривать как мелкое сексуальное нападение, хотя в Уголовном кодексе он прямо не назван.
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“Мы хотели убедиться, что это не только аморально, но и незаконно”, — сказала член Ассамблеи Калифорнии Кристина Гарсия, которая представила законопроект.
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