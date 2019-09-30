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У Кабміні зробили низку кадрових призначень

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Кабінет Міністрів України зробив низку кадрових призначень. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.

У Кабміні зробили низку кадрових призначень

Серед нових кадрових призначень, зокрема:

У Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

  • Мєтєлєву Інну Дмитрівну — заступником Міністра;
  • Свириденко Юлію Анатоліївну — заступником Міністра.

У Міністерство енергетики та захисту довкілля

  • Ставчук Ірину Іванівну — заступником Міністра.

У Міністерство розвитку громад та територій

  • Чаплінського Юліана Михайловича — заступником Міністра з питань європейської інтеграції.

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Уряд також схвалив низку звільнень:

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості

  • Бойко Наталію Андріївну — з посади заступника Міністра з питань європейської інтеграції.

У Фонді державного майна

  • Асташева Євгена Вікторовича — з посади заступника Голови.

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості

  • Немчинова Максима Олександровича — з посади державного секретаря Міністерства.

У Державній аудиторській службі України

  • Гаврилову Лідію Володимирівну — з посади Голови.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України схвалив програму дій уряду.

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