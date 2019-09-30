У Кабміні зробили низку кадрових призначень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Кабінет Міністрів України зробив низку кадрових призначень. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.
Серед нових кадрових призначень, зокрема:
У Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
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- Мєтєлєву Інну Дмитрівну — заступником Міністра;
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- Свириденко Юлію Анатоліївну — заступником Міністра.
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У Міністерство енергетики та захисту довкілля
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- Ставчук Ірину Іванівну — заступником Міністра.
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У Міністерство розвитку громад та територій
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- Чаплінського Юліана Михайловича — заступником Міністра з питань європейської інтеграції.
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Уряд також схвалив низку звільнень:
У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості
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- Бойко Наталію Андріївну — з посади заступника Міністра з питань європейської інтеграції.
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У Фонді державного майна
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- Асташева Євгена Вікторовича — з посади заступника Голови.
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У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості
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- Немчинова Максима Олександровича — з посади державного секретаря Міністерства.
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У Державній аудиторській службі України
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- Гаврилову Лідію Володимирівну — з посади Голови.
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Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України схвалив програму дій уряду.