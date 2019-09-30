У Кабміні зробили низку кадрових призначень

Серед нових кадрових призначень, зокрема:

У Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства



Мєтєлєву Інну Дмитрівну — заступником Міністра;



Свириденко Юлію Анатоліївну — заступником Міністра.



У Міністерство енергетики та захисту довкілля



Ставчук Ірину Іванівну — заступником Міністра.



У Міністерство розвитку громад та територій



Чаплінського Юліана Михайловича — заступником Міністра з питань європейської інтеграції.



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Уряд також схвалив низку звільнень:

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості



Бойко Наталію Андріївну — з посади заступника Міністра з питань європейської інтеграції.



У Фонді державного майна



Асташева Євгена Вікторовича — з посади заступника Голови.



У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості



Немчинова Максима Олександровича — з посади державного секретаря Міністерства.



У Державній аудиторській службі України



Гаврилову Лідію Володимирівну — з посади Голови.



Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України схвалив програму дій уряду.