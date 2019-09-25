У Кабміні хочуть зібрати всі міністерства в одній будівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет пропонує розмістити всі міністерства в будівлі КМУ на вулиці Грушевського у Києві в рамках оптимізації роботи уряду. Про це Дубілет повідомив у Telegram, передає УНН.
"…усі міністерства зможуть з'їхатися в одну будівлю на Грушевського, а не займати купу нерухомості по Києву",- написав Дубілет.
Він заявив про намір до кінця наступного року централізувати "все, що можна, де це не заважатиме ефективній роботі".
"Причому я впевнений, що у цій централізації є великий потенціал не тільки з міністерствами, а й з іншими органами влади, аж до регіонів", - додав Дубілет.
"Само собою, щоб ефективно все централізувати, багато функцій потрібно спростити та перевести в електронну форму",- зазначив він.
Нагадаємо, Кабмін призначив 10 нових заступників міністрів.