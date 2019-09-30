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В Кабмине сделали ряд кадровых назначений

Киев • УНН

 • 9737 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Кабинет Министров Украины сделал ряд кадровых назначений. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

В Кабмине сделали ряд кадровых назначений

Среди новых кадровых назначений, присутствуют, в частности:

В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства

  • Метелеву Инну Дмитриевну — заместителем Министра;
  • Свириденко Юлию Анатольевну — заместителем Министра.

В Министерство энергетики и защиты окружающей среды

  • Ставчук Ирину Ивановну — заместителем Министра.

В Министерство развития общин и территорий

  • Чаплинского Юлиана Михайловича — заместителем Министра по вопросам европейской интеграции.

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Правительство также одобрило ряд увольнений:

В Министерстве энергетики и угольной промышленности

  • Бойко Наталья Андреевну — с должности заместителя Министра по вопросам европейской интеграции.

В Фонде государственного имущества

  • Асташева Евгения Викторовича — от должности заместителя Председателя.

В Министерстве энергетики и угольной промышленности

  • Немчинова Максима Александровича — с должности государственного секретаря Министерства.

В Государственной аудиторской службе Украины

  • Гаврилову Лидию Владимировну — с должности председателя.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины одобрил программу действий правительства.

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