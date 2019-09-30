В Кабмине сделали ряд кадровых назначений
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Кабинет Министров Украины сделал ряд кадровых назначений. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.
Среди новых кадровых назначений, присутствуют, в частности:
В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства
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- Метелеву Инну Дмитриевну — заместителем Министра;
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- Свириденко Юлию Анатольевну — заместителем Министра.
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В Министерство энергетики и защиты окружающей среды
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- Ставчук Ирину Ивановну — заместителем Министра.
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В Министерство развития общин и территорий
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- Чаплинского Юлиана Михайловича — заместителем Министра по вопросам европейской интеграции.
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Правительство также одобрило ряд увольнений:
В Министерстве энергетики и угольной промышленности
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- Бойко Наталья Андреевну — с должности заместителя Министра по вопросам европейской интеграции.
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В Фонде государственного имущества
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- Асташева Евгения Викторовича — от должности заместителя Председателя.
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В Министерстве энергетики и угольной промышленности
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- Немчинова Максима Александровича — с должности государственного секретаря Министерства.
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В Государственной аудиторской службе Украины
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- Гаврилову Лидию Владимировну — с должности председателя.
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Напомним, ранее Кабинет Министров Украины одобрил программу действий правительства.