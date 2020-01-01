У Кабміні прокоментували завершенння анбандлінгу ГТС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Сьогодні Оператор української ГТС повністю відокремився від НАК “Нафтогаз України” і став незалежною компанією, у свою чергу у Кабінеті міністрів прокоментували дану подію, пише УНН з посиланням на пресслужбу КМУ.
“Реформа, яку роками чекали Україна та Європа завершилася швидко й злагоджено. Тепер Оператор ГТС України отримав від НКРЕКП ліцензію сертифікацію і тарифи на транспортування газу, ставши цілком незалежним суб’єктом”, — зазначили у прес-службі.
“Ці зусилля були виправданими: показавши свою відданість європейським правилам, ми отримали контракт на транзит та фінансування для системи та країни. Хочу підкреслити: така швидкість стала можливою лише завдяки злагодженій роботі усіх сторін: Офісу Президента, Уряду, Парламенту, Нафтогазу та наших європейських партнерів”, — сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Як писав УНН, українська компанія “Нафтогаз” повністю завершила відділення активів оператора газотранспортної системи від своєї структури. Про це заявив глава “Нафтогазу” Андрій Коболєв.