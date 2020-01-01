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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 55600 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 125419 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 131174 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 129087 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 154767 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 113034 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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В Кабмине прокомментировали завершенння анбандлинга ГТС

В Кабмине прокомментировали завершенння анбандлинга ГТС

Киев  •  УНН

 • 14462 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня Оператор украинской ГТС полностью отделился от НАК “Нафтогаз Украины” и стал независимой компанией, в свою очередь в Кабинете министров прокомментировали данное событие, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

“Реформа, которую годами ждали Украины и Европа завершилась быстро и слаженно. Теперь Оператор ГТС Украины получил от НКРЭКУ лицензию сертификацию и тарифы на транспортировку газа, став полностью независимым субъектом”, — отметили в пресс-службе.

“Эти усилия были оправданы: показав свою преданность европейским правилам, мы получили контракт на транзит и финансирования для системы и страны. Хочу подчеркнуть: такая скорость стала возможной только благодаря слаженной работе всех сторон: Офиса Президента, Правительства, Парламента, Нафтогаза и наших европейских партнеров”, — сказал Премьер-министр Алексей Гончарук.

Как писал УНН, украинская компания “Нафтогаз” полностью завершила отделения активов оператора газотранспортной системы от своей структуры. Об этом заявил глава “Нафтогаза” Андрей Коболев.

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