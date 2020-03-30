У Кабміні прокоментували призначення міністра фінансів та міністра охорони здоров’я
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Кабміні прокоментували призначення запропонованих урядом кандидатур міністра фінансів та міністра охорони здоров’я. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
“Верховна Рада України підтримала запропоновані урядом кандидатури міністра фінансів Сергія Марченка та міністра охорони здоров’я Максима Степанова”, - вказано у повідомленні.
Вказано, що призначення Сергія Марченка підтримали 256 народних депутатів, а Максима Степанова - 246.
“Вимоги до кандидатів були дуже високі, по-іншому в цей відповідальний час – ніяк. Розраховую, що Максим Степанов та Сергій Марченко забезпечують ефективну роботу міністерств та спрямують зусилля на подолання спільної загрози”, - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Нагадаємо, новопризначені члени Кабінету міністрів склали присягу перед Верховною Радою України.