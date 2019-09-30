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У Кабміні планують здешевити авіаперельоти

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Кабінеті міністрів хочуть, щоб українці частіше і дешевше користувались авіатранспортом. Про це йдеться у внесеному до ВР проекті програми діяльності уряду, повідомляє УНН.

У Кабміні планують здешевити авіаперельоти

“Показники ефективності: наближення середньої вартості квитка до середньоєвропейського показника; зростання пасажиропотоку на 60% (з 20 млн до 32 млн на рік); зростання вантажопотоку на 20% (з 94 тис. т. до 112 тис. т. на рік); збільшення аеромобільності населення на 10% (з 5% до 15%)”, — йдеться в тексі проекту.

Так, зазначається, що на даний час в Україні існує необхідність у забезпеченні ефективно працюючого, доступного та безпечного ринку надання авіаційних послуг. Стимулюючим фактором у цій сфері повинна бути розвинена мережа якісних аеропортів, в розвиток якої необхідно інвестувати.

“Ми забезпечимо громадян та бізнес зручними, доступними та безпечними послугами авіаційного транспорту, з цією метою буде підтримано модернізацію регіональних аеропортів, запровадження нових внутрішніх та міжнародних рейсів, спрощення доступу на ринок послуг з наземного обслуговування. Значна увага буде приділена розвитку авіаційних сполучень за моделлю low-cost (збільшення частки авіаційних маршрутів, які виконуються за моделлю low-cost, з 38% до 63%)”, — сказано в проекті.

Крім того, повідомляється, що окрема увага буде приділена питанням безпеки: для цього систему державного регулювання в авіаційній галузі буде приведено у відповідність з високими міжнародними стандартами.

"Буде реалізовано Державну програму з безпеки польотів, відкрито представництво в ICAO та забезпечено членство в EASA. Внаслідок цього має зрости кількість суб’єктів авіаційної діяльності, сертифікованих за вимогами авіаційних правил, що відповідають нормам ЄС, до 75% (існуючий рівень — 25%), що сприятиме розвитку конкуренції. Розвиток пасажирської авіації в Україні сприятиме підвищенню мобільності населення та позитивно вплине на продуктивність праці", - йдеться у тексті проекту програми.

Як повідомляв УНН, уряд передбачив у своїй програмі оснащення сил оборони сучасним озброєнням.

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