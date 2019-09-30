В Кабмине планируют удешевить авиаперелеты

"Показатели эффективности: приближение средней стоимости билета к среднеевропейскому показателю; рост пассажиропотока на 60% (с 20 млн до 32 млн в год), рост грузопотока на 20% (с 94 тыс. т. до 112 тыс. т. в год); увеличение аеромобильности населения на 10% (с 5% до 15%)", - говорится в тексте проекта.

Так, отмечается, что в настоящее время в Украине существует необходимость в обеспечении эффективно работающего, доступного и безопасного рынка предоставления авиационных услуг. Стимулирующим фактором в этой сфере должна быть развита сеть качественных аэропортов, в развитие которой необходимо инвестировать.

"Мы обеспечим граждан и бизнес удобными, доступными и безопасными услугами авиационного транспорта, с этой целью будет поддержано модернизацию региональных аэропортов, внедрение новых внутренних и международных рейсов, упрощение доступа на рынок услуг по наземному обслуживанию. Значительное внимание будет уделено развитию авиационных сообщений по модели low-cost (увеличение доли авиационных маршрутов, которые выполняются по модели low-cost, с 38% до 63%)", - говорится в проекте.

Кроме того, сообщается, что особое внимание будет уделено вопросам безопасности: для этого систему государственного регулирования в авиационной отрасли будет приведено в соответствие с высокими международными стандартами.

"Будет реализовано Государственную программу по безопасности полетов, открыто представительство в ICAO и обеспечено членство в EASA. В результате должно увеличиться количество субъектов авиационной деятельности, сертифицированных по требованиям авиационных правил, соответствующих нормам ЕС, до 75% (существующий уровень - 25% ), что будет способствовать развитию конкуренции. Развитие пассажирской авиации в Украине будет способствовать повышению мобильности населения и положительно повлияет на производительность труда", - говорится в тексте проекта программы.

Как сообщал УНН, правительство предусмотрело в своей программе оснащения сил обороны современным вооружением.