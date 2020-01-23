У Кабміні хочуть зібрати інформацію про доходи населення і планують створити єдиний реєстр українців

"Ми будемо працювати далі для того, щоб розподілити по окремих населених пунктах - там досить велика робота. Ми хочемо отримати статево-віковий розподіл населення по окремих регіонах, окремих населених пунктах, по окремих районах. Далі ми дамо інформацію по офіційних доходах – це також буде досить цікава інформація", - сказав Дубілет.

Він розповів також про плани на наступні декілька років.

"Загалом, куди ми йдемо: я сподіваюсь, що протягом 1-2 років ми зможемо довести до ладу великий проект по запуску єдиного реєстру українців, який буде верифіковано, він буде наповнюватись з багатьох реєстрів… Сподіваюсь, вже наступного року ми зможемо щодня давати відповідь про те, скільки людей мешкає в Україні, який їх статево-віковий склад тощо", - зазначив міністр.

Як повідомлялося раніше в УНН, Дубілет назвав чисельність наявного населення України.