У Кабміні хочуть зібрати інформацію про доходи населення і планують створити єдиний реєстр українців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет після оцінки чисельності наявного населення України планує зібрати інформацію щодо офіційних доходів населення та запустити єдиний реєстр українців. Про це він сказав сьогодні під час пресконференції щодо результатів оцінки чисельності наявного населення України, передає кореспондент УНН.
"Ми будемо працювати далі для того, щоб розподілити по окремих населених пунктах - там досить велика робота. Ми хочемо отримати статево-віковий розподіл населення по окремих регіонах, окремих населених пунктах, по окремих районах. Далі ми дамо інформацію по офіційних доходах – це також буде досить цікава інформація", - сказав Дубілет.
Він розповів також про плани на наступні декілька років.
"Загалом, куди ми йдемо: я сподіваюсь, що протягом 1-2 років ми зможемо довести до ладу великий проект по запуску єдиного реєстру українців, який буде верифіковано, він буде наповнюватись з багатьох реєстрів… Сподіваюсь, вже наступного року ми зможемо щодня давати відповідь про те, скільки людей мешкає в Україні, який їх статево-віковий склад тощо", - зазначив міністр.
Як повідомлялося раніше в УНН, Дубілет назвав чисельність наявного населення України.