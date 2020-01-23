В Кабмине хотят собрать информацию о доходах населения и планируют создать единый реестр украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет после оценки численности наличного населения Украины планирует собрать информацию по официальным доходам населения и запустить единый реестр украинцев. Об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции о результатах оценки численности наличного населения Украины, передает корреспондент УНН.
"Мы будем работать дальше для того, чтобы распределить по отдельным населенным пунктам - там достаточно большая работа. Мы хотим получить половое и возрастное распределение населения по отдельным регионам, отдельным населенным пунктам, по отдельным районам. Далее мы дадим информацию по официальным доходам - это также будет достаточно интересная информация", - сказал Дубилет.
Он рассказал также о планах на следующие несколько лет.
"В общем, куда мы идем: я надеюсь, что в течение 1-2 лет мы сможем привести в порядок большой проект по запуску единого реестра украинцев, который будет верифицирован, он будет наполняться из многих реестров... Надеюсь, уже в следующем году мы сможем ежедневно давать ответ о том, сколько людей живет в Украине, какой их половой и возрастной состав и т.д.", - отметил министр.
Как сообщалось ранее в УНН, Дубилет назвал численность населения Украины.