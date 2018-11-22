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У Гватемалі колишній військовий отримав понад 5 тисяч років в'язниці

У Гватемалі колишній військовий отримав понад 5 тисяч років в'язниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Колишнього військового армії Гватемали Сантоса Лопеза засудили до 5160 років в’язниці за вбивство 171 людини під час “різні у Дос Еррес”, яка сталася 6 грудня 1982 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Лопез на той час був представником спеціального військового підрозділу армії Гватемали “Кайбілес”, який спеціалізувався на тактиці війни у джунглях та боротьбі з повстанцями.

У 1982 році повстанці влаштували засідку та вбили 21 військового. У допомозі повстанцям запідозрили мешканців селища Дос Еррес на півночі країни. Хоча доказів як таких не знайшли, військові вбили майже всіх жителів — різня тривала декілька днів. Сантоса визнали винним у вбивстві 171 людини, за кожну з них він отримав по 30 років в’язниці. Ще 30 років він отримав за інший епізод, пов’язаний з убивством дівчини.

У підсумку Сантоса засудили до 5 160 років тюрми. Водночас законодавство Гватемали визначає максимальною мірою покарання ув’язнення на 50 років.

Нагадуємо, у Сербії міністерство оборони опублікувало книгу колишнього очільника Армії Югославії Небойші Павковича, який наразі відбуває тюремний термін за вчинення військових злочинів у Косово.

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