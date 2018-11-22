У Гватемалі колишній військовий отримав понад 5 тисяч років в'язниці

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Колишнього військового армії Гватемали Сантоса Лопеза засудили до 5160 років в’язниці за вбивство 171 людини під час “різні у Дос Еррес”, яка сталася 6 грудня 1982 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.