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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102778 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108325 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 144540 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140640 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134492 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127367 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 168038 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118020 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141600 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145389 просмотра

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В Гватемале бывший военный получил более 5 тысяч лет тюрьмы

В Гватемале бывший военный получил более 5 тысяч лет тюрьмы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Бывший военный армии Гватемалы Сантоса Лопеза приговорили к 5160 годам тюрьмы за убийство 171 человека во время “резни в Дос Эррес”, которая произошла 6 декабря 1982 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Лопез в то время был представителем специального военного подразделения армии Гватемалы “Кайбилес”, которое специализировался на тактике войны в джунглях и борьбе с повстанцами.

В 1982 году повстанцы устроили засаду и убили 21 военного. В помощи повстанцам заподозрили жителей поселка Дос Эррес на севере страны. Хотя доказательств как таковых не нашли, военные убили почти всех жителей — резня продолжалась несколько дней. Сантоса признали виновным в убийстве 171 человека, за каждого из них он получил по 30 лет тюрьмы. Еще 30 лет он получил за другой эпизод, связанный с убийством девушки.

В итоге Сантоса приговорили к 5160 годам тюрьмы. В то же время законодательство Гватемалы определяет максимальной мерой наказания заключения на 50 лет.

Напоминаем, в Сербии министерство обороны опубликовало книгу бывшего главы Армии Югославии Небойша Павковича, который сейчас отбывает тюремный срок за совершение военных преступлений в Косово.

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