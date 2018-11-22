В Гватемале бывший военный получил более 5 тысяч лет тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Бывший военный армии Гватемалы Сантоса Лопеза приговорили к 5160 годам тюрьмы за убийство 171 человека во время “резни в Дос Эррес”, которая произошла 6 декабря 1982 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Лопез в то время был представителем специального военного подразделения армии Гватемалы “Кайбилес”, которое специализировался на тактике войны в джунглях и борьбе с повстанцами.
В 1982 году повстанцы устроили засаду и убили 21 военного. В помощи повстанцам заподозрили жителей поселка Дос Эррес на севере страны. Хотя доказательств как таковых не нашли, военные убили почти всех жителей — резня продолжалась несколько дней. Сантоса признали виновным в убийстве 171 человека, за каждого из них он получил по 30 лет тюрьмы. Еще 30 лет он получил за другой эпизод, связанный с убийством девушки.
В итоге Сантоса приговорили к 5160 годам тюрьмы. В то же время законодательство Гватемалы определяет максимальной мерой наказания заключения на 50 лет.
Напоминаем, в Сербии министерство обороны опубликовало книгу бывшего главы Армии Югославии Небойша Павковича, который сейчас отбывает тюремный срок за совершение военных преступлений в Косово.