У Грузії темпи вакцинації проти COVID-19 сповільнилися вдвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Протягом останніх двох тижнів темпи вакцинації проти коронавірусу в Грузії сповільнилися приблизно вдвічі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Новости Грузия.
Деталі
Упродовж останніх п’яти днів у країні зробили всього 68 364 щеплення, загалом по 12-14 тисяч уколів протягом доби. Станом на 24 вересня вакцину ввели 13 580 громадянам. Для порівняння, 11 вересня в Грузії було зроблено 25 132 щеплення.
Загалом станом на 25 вересня в Грузії зробили 1 729 672 щеплення проти коронавірусу. Повністю вакциновано 762 231 особу, що становить 26,7% дорослого населення країни. Лише одну дозу вакцини зробило 889 903 осіб (34,1% дорослого населення).
Додамо
Наразі в Грузії дозволено вакцинуватися препаратом від Pfizer особам віком від 16 років. Люди віком від 45 років можуть обрати AstraZeneca, а віком від 18 років — Sinovac чи Sinopharm.
Згідно з національним планом, до кінця 2021 року проти COVID-19 має бути щеплено 60% дорослого населення Грузії (приблизно 1,3 млн громадян).
Нагадаємо
У Німеччині 74,5% дорослого населення повністю вакциновано проти коронавірусу.