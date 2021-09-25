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В Грузии темпы вакцинации от COVID-19 замедлились в два раза

В Грузии темпы вакцинации от COVID-19 замедлились в два раза

Киев  •  УНН

 • 22763 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В течение последних двух недель темпы вакцинации от коронавируса в Грузии замедлились примерно в два раза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Детали

В течение последних пяти дней в стране сделали всего 68 364 прививки, в целом по 12-14 тысяч уколов в течение суток. По состоянию на 24 сентября вакцину ввели 13 580 гражданам. Для сравнения, 11 сентября в Грузии было сделано 25 132 прививки.

Всего по состоянию на 25 сентября в Грузии сделали 1 729 672 прививки от коронавируса. Полностью вакцинировано 762 231 человека, что составляет 26,7% взрослого населения страны. Только одну дозу вакцины сделало 889 903 человек (34,1% взрослого населения).

Добавим

Сейчас в Грузии разрешено вакцинироваться препаратом от Pfizer людям в возрасте от 16 лет. Люди в возрасте от 45 лет могут выбрать AstraZeneca, а старше 18 лет — Sinovac или Sinopharm.

Согласно национальному плану, к концу 2021 года от COVID-19 должно быть привито 60% взрослого населения Грузии (примерно 1,3 млн граждан).

Напомним

В Германии 74,5% взрослого населения полностью вакцинировано от коронавируса.

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