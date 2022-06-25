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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Грузії опозиція вимагає від уряду піти у відставку

У Грузії опозиція вимагає від уряду піти у відставку

Київ • УНН

 • 197511 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. У Грузії опозиція висунула керівництву країни ультиматум, давши йому на виконання своїх вимог тиждень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Деталі

Якщо уряд владної в Грузії партії “Грузинська мрія” на чолі з Іраклієм Гарібашвілі не подасть у відставку протягом тижня, то 3 липня в центрі Тбілісі опозиція обіцяє розбити наметове містечко і розпочати безстроковий мітинг із вимогою формування “уряду національної згоди”.

Про це оголосили 24 червня біля будівлі грузинського парламенту під час чергового мітингу опозиційних сил. За оцінками ЗМІ, акція була багатотисячною.

Зі зверненням до учасників мітингу виступив президент України Володимир Зеленський.

Цитата

“Україна стала кандидатом на вступ у Євросоюз. Ви — на цьому шляху. Дійте! Ми вам допоможемо!”, — наголосив Президент.

Лідер неурядової організації “Сірцхвілія” Шота Дігмелашвілі заявив, що влада “провалила процес євроінтеграції”, внаслідок чого ЄС не надав країні статусу кандидата в члени Європейського союзу.

Вдень, 24 червня прем’єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив на спеціальному брифінгу, що його уряд виконає всі вимоги ЄС для отримання статусу кандидата.

Партія “Грузинська мрія” у заяві від 24 червня відкинула закиди опозиції і звинуватила її в “планах повалення влади шляхом організації антиурядових мітингів”.

Нагадаємо

23 червня Європейська рада надала Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС. Грузія цей статус не отримала.

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