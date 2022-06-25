В Грузии оппозиция требует от правительства уйти в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В Грузии оппозиция выдвинула руководству страны ультиматум, дав ему на выполнение своих требований неделю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
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Если правительство властной в Грузии партии “Грузинская мечта” на главе с Ираклием Гарибашвили не подаст в отставку в течение недели, то 3 июля в центре Тбилиси оппозиция обещает разбить палаточный городок и начать бессрочный митинг с требованием формирования “правительства национального согласия”.
Об этом объявили 24 июня у здания грузинского парламента во время очередного митинга оппозиционных сил. По оценкам СМИ, акция была многотысячной.
С обращением к участникам митинга выступил президент Украины Владимир Зеленский.
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“Украина стала кандидатом на вступление в Евросоюз. Вы — на на этом пути. Действуйте! Мы вам поможем!”, — подчеркнул Президент.
Лидер неправительственной организации “Сирцхвилия” Шота Дигмелашвили заявил, что власть “провалила процесс евроинтеграции”, в результате чего ЕС не предоставил стране статуса кандидата в члены Европейского союза.
Днем, 24 июня премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил на специальном брифинге, что его правительство выполнит все требования ЕС для получения статуса кандидата.
Партия “Грузинская мечта” в заявлении от 24 июня отвергла упреки оппозиции и обвинила ее в “планах свержения власти путем организации антиправительственных митингов”.
Напомним
23 июня Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС. Грузия этот статус не получила.