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В Грузии оппозиция требует от правительства уйти в отставку

В Грузии оппозиция требует от правительства уйти в отставку

Киев • УНН

 • 197508 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В Грузии оппозиция выдвинула руководству страны ультиматум, дав ему на выполнение своих требований неделю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Подробности

Если правительство властной в Грузии партии “Грузинская мечта” на главе с Ираклием Гарибашвили не подаст в отставку в течение недели, то 3 июля в центре Тбилиси оппозиция обещает разбить палаточный городок и начать бессрочный митинг с требованием формирования “правительства национального согласия”.

Об этом объявили 24 июня у здания грузинского парламента во время очередного митинга оппозиционных сил. По оценкам СМИ, акция была многотысячной.

С обращением к участникам митинга выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Цитата

“Украина стала кандидатом на вступление в Евросоюз. Вы — на на этом пути. Действуйте! Мы вам поможем!”, — подчеркнул Президент.

Лидер неправительственной организации “Сирцхвилия” Шота Дигмелашвили заявил, что власть “провалила процесс евроинтеграции”, в результате чего ЕС не предоставил стране статуса кандидата в члены Европейского союза.

Днем, 24 июня премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил на специальном брифинге, что его правительство выполнит все требования ЕС для получения статуса кандидата.

Партия “Грузинская мечта” в заявлении от 24 июня отвергла упреки оппозиции и обвинила ее в “планах свержения власти путем организации антиправительственных митингов”.

Напомним

23 июня Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС. Грузия этот статус не получила.

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