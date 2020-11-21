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У Грузії на виборчій дільниці помер чоловік

У Грузії на виборчій дільниці помер чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Грузії чоловік у віці приблизно 60 років помер на виборчій дільниці Аджарії під час проведення другого туру парламентських виборів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Новини-Грузія.

Відзначається, що коли на місце прибула бригада швидкої допомоги, чоловік був уже мертвий.

"Виборець проголосував на ділянці. Коли він вийшов на вулицю, то сказав, що відчуває себе погано. Допомога не встигла, він помер раптово", - додає видання.

Нагадаємо, в Грузії сьогодні проходить другий тур парламентських виборів, явка виборців станом на 15:00 становить 16,47%.

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