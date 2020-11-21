У Грузії на виборчій дільниці помер чоловік

Відзначається, що коли на місце прибула бригада швидкої допомоги, чоловік був уже мертвий.

"Виборець проголосував на ділянці. Коли він вийшов на вулицю, то сказав, що відчуває себе погано. Допомога не встигла, він помер раптово", - додає видання.

Нагадаємо, в Грузії сьогодні проходить другий тур парламентських виборів, явка виборців станом на 15:00 становить 16,47%.