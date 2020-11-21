В Грузии на избирательном участке скончался мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Грузии мужчина в возрасте примерно 60 лет скончался на избирательном участке Аджарии во время проведения второго тура парламентских выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости-Грузия.
Отмечается, что когда на место прибыла бригада скорой помощи, мужчина был уже мертв.
“Избиратель проголосовал на участке. Когда он вышел на улицу, то сказал, что чувствует себя плохо. Помощь не успела, он скончался скоропостижно”, — добавляет издание.
Напомним, в Грузии сегодня проходит второй тур парламентских выборов, явка избирателей по состоянию на 15:00 составляет 16,47%.