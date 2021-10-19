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У Грузії лікарі рекомендували доставити Саакашвілі в клініку

У Грузії лікарі рекомендували доставити Саакашвілі в клініку

Київ • УНН

 • 20995 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Рада лікарів у Грузії рекомендує ушпиталити третього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який голодує у в’язниці. Про це заявив член консиліуму Зураб Пагава під час брифінгу, передає УНН із посиланням на телеканал Пірвелі.

За словами Пагава, це не термінова госпіталізація, але краще, щоб він був під наглядом.

Цитата

"Виходячи з того, що він голодує... є високий ризик, щоб підстрахуватися, ми рекомендували його ушпиталити», - пояснив він. 

Додамо

Ув'язнений у Грузії експрезидент країни Михайло Саакашвілі згоден на допуск групи лікарів, сформованої з ініціативи міністерства юстиції країни.

Нагадаємо

Саакашвілі, затриманий в Грузії 1 жовтня, відмовляється від їжі на знак протесту. На десятий день голодування адвокати заявили про погіршення стану ув'язненого. У відповідь МОЗ країни скликало групу лікарів, яка повинна зайнятися моніторингом здоров'я експрезидента.

15 жовтня, за повідомленнями, відбулося перше засідання консиліуму - учасники обговорили результати обстежень і аналізів, отриманих невдовзі після поміщення Саакашвілі до в'язниці. Був складений новий план досліджень. Очікується, що наступна зустріч лікарів відбудеться 19 жовтня, уже при безпосередній участі експрезидента, у пенітенціарній установі.

Крім Кипшидзе в групу входять кардіолог Зураб Пагава, ендокринолог Давид Метревелі, невролог Олександр Цискарідзе, фахівець в області гематології та трансфузіології Ніно Шарашенідзе.

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