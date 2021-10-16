Саакашвілі, який раніше оголосив голодування, погодився на допуск до нього групи лікарів

Цитата:

"Я розмовляв з президентом, і він згоден на консиліум, згоден на тести, згоден на ліки", - сказав Кипшидзе.

Лікар, який, як пише видання, не бачив Саакашвілі протягом п'яти днів, говорить, що стан експрезидента "перевершив його сподівання": "Я очікував побачити щось гірше, ніж те, що я бачив, коли зустрічався з ним востаннє. Як видно, у нього сильний організм... Те погане, чого я очікував, такого стану немає".

Кипшидзе додав, що наразі необхідності переведення Саакашвілі в лікарню немає. Проте, на його думку, "такий момент обов'язково настане", оскільки експрезидент вживає тільки чай і воду.

Доповнення

Саакашвілі, затриманий в Грузії 1 жовтня, відмовляється від їжі на знак протесту. На десятий день голодування адвокати заявили про погіршення стану ув'язненого. У відповідь МОЗ країни скликало групу лікарів, яка повинна зайнятися моніторингом здоров'я експрезидента.

15 жовтня, за повідомленнями, відбулося перше засідання консиліуму - учасники обговорили результати обстежень і аналізів, отриманих невдовзі після поміщення Саакашвілі до в'язниці. Був складений новий план досліджень. Очікується, що наступна зустріч лікарів відбудеться 19 жовтня, уже при безпосередній участі експрезидента, у пенітенціарній установі.

Крім Кипшидзе в групу входять кардіолог Зураб Пагава, ендокринолог Давид Метревелі, невролог Олександр Цискарідзе, фахівець в області гематології та трансфузіології Ніно Шарашенідзе.