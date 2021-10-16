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Саакашвили, ранее объявивший голодовку, согласился на допуск к нему группы врачей

Саакашвили, ранее объявивший голодовку, согласился на допуск к нему группы врачей

Киев  •  УНН

 • 16595 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Заключенный в Грузии экс-президент страны Михаил Саакашвили согласен на допуск группы врачей, сформированной по инициативе министерства юстиции страны. Об этом заявил его личный врач Николоз Кипшидзе накануне после того, как навестил политика в пенитенциарном учреждении, пишет УНН со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Цитата:

“Я разговаривал с президентом, и он согласен на консилиум, согласен на тесты, согласен на лекарства”, — сказал Кипшидзе.

Врач, который, как пишет издание, не видел Саакашвили в течение пяти дней, говорит, что состояние экс-президента “превзошло его ожидания”: “Я ожидал увидеть нечто худшее чем то, что я видел, когда встречался с ним в последний раз. Как видно, у него сильный организм... То плохое, чего я ожидал, такого состояния нет”.

Кипшидзе добавил, что на данный момент необходимости перевода Саакашвили в больницу нет. Тем не менее, по его мнению, “такой момент обязательно настанет”, поскольку экс-президент употребляет только чай и воду.

Дополнение

Саакашвили, задержанный в Грузии 1 октября, отказывается от пищи в знак протеста. На десятый день голодовки адвокаты заявили об ухудшении состояния заключенного. В ответ Минздрав страны созвал группу врачей, которая должна заняться мониторингом здоровья экс-президента.

15 октября, по сообщениям, состоялось первое заседание консилиума — участники обсудили результаты обследований и анализов, полученных вскоре после помещения Саакашвили в тюрьму. Был составлен новый план исследований. Ожидается, что следующая встреча врачей состоится 19 октября, уже при непосредственном участии экс-президента, в пенитенциарном учреждении.

Помимо Кипшидзе в группу входят кардиолог Зураб Пагава, эндокринолог Давид Метревели, невролог Александр Цискаридзе, специалист в области гематологии и трансфузиологии Нино Шарашенидзе.

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