В Грузии врачи рекомендовали доставить Саакашвили в клинику
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Совет врачей в Грузии рекомендует госпитализировать третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который голодает в тюрьме. Об этом заявил член консилиума Зураб Пагава во время брифинга, передает УНН со ссылкой на телеканал Пирвели.
По словам Пагава, это не срочная госпитализация, но лучше, чтобы он был под присмотром.
Цитата
“Исходя из того, что он голодает ... есть высокий риск, чтобы подстраховаться, мы рекомендовали его госпитализировать”, — пояснил он.
Добавим
Заключенный в Грузии экс-президент страны Михаил Саакашвили согласен на допуск группы врачей, сформированной по инициативе министерства юстиции страны.
Напомним
Саакашвили, который задержан в Грузии 1 октября отказывается от пищи в знак протеста. На десятый день голодовки адвокаты заявили об ухудшении состояния заключенного. В ответ Минздрав страны созвал группу врачей, которая должна заняться мониторингом здоровья экс-президента.
15 октября, по сообщениям, состоялось первое заседание консилиума — участники обсудили результаты обследований и анализов, полученных вскоре после помещения Саакашвили в тюрьму. Был составлен новый план исследований. Ожидается, что следующая встреча врачей состоится 19 октября, уже при непосредственном участии экс-президента, в пенитенциарном учреждении.
Помимо Кипшидзе в группу входят кардиолог Зураб Пагава, эндокринолог Давид Метревели, невролог Александр Цискаридзе, специалист в области гематологии и трансфузиологии Нино Шарашенидзе.