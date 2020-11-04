У грудні в України заплановані товариські ігри з футзалу з командою Румунії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Головний тренер юнацької збірної України з футзалу U-19 Віталій Одегов розповів про останній збір команди та її подальші плани. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу УАФ.

“Оскільки зараз немає можливості проводити міжнародні спаринги, ми граємо матчі з місцевими командами аматорського рівня. У завершальний день збору відбувся поєдинок із „ХІТом-2“, в якому ми перемогли з рахунком 2:1. Обидва м’ячі у складі нашої команди забив Сава Лутай”, — зазначив Одегов.

Також він розповів по подальші плани юнацької збірної України.

“Заплановані на листопад спаринги з поляками були скасовані. Будемо збиратися під час офіційного вікна УЄФА для матчів юнацьких збірних. Шукатимемо спаринг-партнерів в Україні. Поки що ні з ким не домовилися, оскільки ситуація постійно змінюється. У грудні в нас заплановані товариські ігри з командою Румунії на території України. Поки що суперники не відмовилися, у нас є попередня домовленість. Будемо сподіватися, що наприкінці року хлопцям все ж вдасться зіграти зі своїми однолітками з іншої країни”, — зауважив тренер.

Як писав УНН, УАФ отримує від УЄФА найвищі оцінки за організацію матчів Ліги націй 2020/21.

Українські Національні Новини

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