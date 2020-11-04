В декабре в Украине запланированы товарищеские игры по футзалу с командой Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Главный тренер юношеской сборной Украины по футзалу U-19 Виталий Одегов рассказал о последнем сборе команды и ее дальнейших планах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
“Поскольку сейчас нет возможности проводить международные спарринги, мы играем матчи с местными командами любительского уровня. В заключительный день сбора состоялся поединок с „ХИТом-2“, в котором мы победили со счетом 2:1. Оба мяча в составе нашей команды забил Савва Лутай”, — отметил Одегов.
Также он рассказал о дальнейших планах юношеской сборной Украины.
“Запланированные на ноябрь спарринги с поляками были отменены. Будем собираться во время официального окна УЕФА для матчей юношеских сборных. Искать спарринг-партнеров в Украине. Пока ни с кем не договорились, поскольку ситуация постоянно меняется. В декабре у нас запланированы товарищеские игры с командой Румынии на территории Украины. Пока соперники не отказались, у нас есть предварительная договоренность. Будем надеяться, что в конце года ребятам все же удастся сыграть со своими сверстниками из другой страны”, — отметил тренер.
Как писал УНН, УАФ получает от УЕФА высокие оценки за организацию матчей Лиги наций 2020/21.