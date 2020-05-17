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Попри пандемію: у Греції відкрили сотні пляжів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Влада Греції дозволила відкриття понад 500 пляжів по всій країні. Рішення набуло чинності в суботу, 16 травня. Відкриття цих пляжів відбулося в рамках поступового послаблення жорстких карантинних заходів. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформагенцію Reuters та DW.

Попри пандемію: у Греції відкрили сотні пляжів

Згідно з новими правилами, на пляжах дозволяється перебувати не більше 40 особам площі в тисячу квадратних метрів. Так само передбачається дотримання мінімальної відстані між сонцезахисними парасольками пляжників та самими відпочивальниками.

Приміром, відстань між стійками парасольок має бути не менше чотирьох метрів, а поміж козирками парасольок — щонайменше один метр. Мінімальна дистанція між групами відпочивальників — чотири метри, пише інформагенція AP. За дотриманням норм мінімальної дистанції спостерігатимуть працівники пляжів.

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Зазначається, що ще з ранку суботи на одному з популярних безкоштовних пляжів у Афінах — Алімос — спостерігалася довжелезна черга з бажаючих відпочити та скупатися, повідомляє кореспондент Reuters.

Послаблення карантинних заходів відбулися саме в переддень настання вкрай спекотної погоди в Греції.

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Натепер у Греції діагностовано загалом понад 2,8 тисячі випадків зараження, 160 осіб, у яких було підтверджено захворювання COVID-19, померли.

З наступного тижня на греків чекає наступна хвиля послаблення карантинних заходів: уже з 17 травня дозволятиметься відвідувати богослужіння, так само з 17 травня дозволять подорожі материковою Грецією та на острів Кріт. Подорожувати на решту грецьких островів можна буде з 25 травня. Вхід на Акрополіс та інші історичні місця відкриють з 18 травня.

Греція з населенням у 11 мільйонів вважається однією з найбільш залежних від туризму країн ЄС. На туристичну галузь припадає приблизно 20 відсотків ВВП країни, уточнює Reuters. Уряд у Афінах очікує, що цьогоріч спричинена коронавірусом криза призведе до падіння ВВП у обсягах від 5 до 10 відсотків.

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Нагадаємо, Греція з усіх країн-членів ЄС найбільше постраждала від фінансово-економічної кризи 2008-2009 років. Для уникнення банкрутства країни довелося вдаватися до допомоги Міжнародного валютного фонду (МВФ), Єврокомісії та Європейського центробанку (ЄЦБ). Щоб оздоровити держфінанси, уряд в Афінах був змушений ухвалювати численні непопулярні заходи.

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