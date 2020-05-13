Другий етап пом’якшення карантину планується на 22 травня – Зеленський

"Другий етап пом’якшення карантину планується на 22 травня. Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та іншого. Я знаю, що всі зараз не розуміють, яким буде літо. Як планувати відпустку, коли дозволять літаки, коли дозволять потяги. Коли знову запрацюють кінотеатри, пляжі та метро. Відповідь проста: все це залежить від нас з вами", - зауважив Президент.

Так, кожен наступний етап пом’якшення можливий тільки тоді, коли будуть досягнуті конкретні показники. Зокрема, помірна кількість нових випадків захворювання та некритичне завантаження ліжок у лікарнях.

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"Простими словами: щоразу, коли ви не надягаєте маску і ризикуєте заразити інших людей, ви самі ж віддаляєте відкриття ресторанів, пляжів та всього іншого. Зрозумійте – нам узагалі не складно підписати папірець і хоч завтра відкрити метро або дозволити концерти. Та якими будуть наслідки? Мільйон хворих на коронавірус? І тоді замість пом’якшення доведеться посилювати карантин", - сказав Зеленський.

Президента зазначив, що Україні вдається втримувати ситуацію завдяки вчасним діям та підтримці українців.

"Хто з вас хоче по 20 тисяч нових хворих щодня? Хто хоче тисячі смертей щодня? Щоб лікарі падали від перевтоми? І щоб моторошні картинки з фільмів про апокаліпсис стали реальністю на вулицях вашого міста? Впевнений – цього не хоче ніхто.

А тому, будь ласка, будьте відповідальними та робіть кроки назустріч – носіть маски, коли потрібно вийти на вулицю, дотримуйтесь заходів гігієни. Кожен з нас має бути невід’ємною частиною єдиного війська – і тільки тоді ми переможемо хворобу", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що після 22 травня карантин в Україні буде продовжено, але повноваження про послаблення карантину будуть передані органам місцевої влади.