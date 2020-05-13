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Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая - Зеленский

Киев • УНН

 • 14466 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Сейчас идет первый этап карантинных смягчений, а второй должен начаться с 22 мая, однако это не повод расслабляться. Именно от совести украинцев зависит, как все проведут это лето. Об этом в видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая - Зеленский

"Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другое. Я знаю, что все сейчас не понимают, каким будет лето. Как планировать отпуск, когда позволят самолеты, когда позволят поезда. Когда снова заработают кинотеатры, пляжи и метро. Ответ прост: все это зависит от нас с вами", - отметил Президент.

Так, каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда будут достигнуты конкретные показатели. В частности, умеренное количество новых случаев заболевания и некритическое загрузки коек в больницах.

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"Простыми словами: каждый раз, когда вы не надеваете маску и рискуете заразить других людей, вы сами отдаляете открытия ресторанов, пляжей и всего остального. Поймите - нам вообще не сложно подписать бумажку и хоть завтра открыть метро или позволить концерты. Но какими будут последствия? Миллион больных коронавирусом? И вместо смягчения придется усиливать карантин", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украине удается удерживать ситуацию благодаря своевременным действиям и поддержке украинцев.

"Кто из вас хочет по 20 тысяч новых больных ежедневно? Кто хочет тысячи смертей каждый день? Чтобы врачи падали от переутомления? И чтобы жуткие картинки из фильмов об апокалипсисе стали реальностью на улицах вашего города? Уверен - этого не хочет никто.

Поэтому, пожалуйста, будьте ответственными и делайте шаги навстречу - носите маски, когда нужно выйти на улицу, соблюдайте меры гигиены. Каждый из нас должен быть неотъемлемой частью единого войска - и только тогда мы победим болезнь", - резюмировал Зеленский.

Напомним, что после 22 мая карантин в Украине будет продлен, но полномочия об ослаблении карантина будут переданы органам местной власти.

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