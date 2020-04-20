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У 2020 році іноземці не зможуть відпочити в Іспанії

У 2020 році іноземці не зможуть відпочити в Іспанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Іноземні туристи не зможуть відпочити в Іспанії влітку 2020 року. Про це повідомила іспанська преса, посилаючись на заяви представників уряду та туріндустрії. Причина - пандемія COVID-19, передає УНН з посиланням на DW.

Інформацію підтвердили в провідній професійній організації підприємців, що обслуговують галузь, - Exceltur. За оцінкою її експертів, іноземці зможуть повернутися на іспанські пляжі не раніше літа 2021 року.

Міністерка праці Іспанії Йоланда Діас заявила ще 17 квітня, що урядовий план поетапного відновлення призупиненої через пандемію економічної діяльності не передбачає відкриття туристичної галузі для іноземців раніше кінця поточного року. Міністерка пообіцяла допомогу співробітникам галузі, котрі залишилися без роботи.

Іноземний туризм, так звана "індустрія сонця і пляжу", - головна галузь іспанської економіки. У 2019 року в країні відпочило майже 84 мільйони іноземців. За даними Exceltur, втрати через відсутність зарубіжної клієнтури в майбутньому літньому сезоні становитимуть не менше 90 мільярдів євро.

Нагадаємо, Іспанія збирається продовжити заборону на вихід з дому до 9 травня.

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