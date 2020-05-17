Несмотря на пандемию: в Греции открыли сотни пляжей

Согласно новым правилам, на пляжах разрешается находиться не более 40 человек площади в тысячу квадратных метров. Так же предполагается соблюдение минимального расстояния между солнцезащитными зонтиками пляжников и самыми отдыхающими.

К примеру, расстояние между стойками зонтиков должно быть не менее четырех метров, а между козырьками зонтиков — минимум один метр. Минимальная дистанция между группами отдыхающих — четыре метра, пишет информагентство AP. За соблюдением норм минимальной дистанции будут наблюдать работники пляжей.

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Отмечается, что еще с утра субботы на одном из популярных бесплатных пляжей в Афинах — Алимос — наблюдалась длинная очередь из желающих отдохнуть и искупаться, сообщает корреспондент Reuters.

Ослабление карантинных мер состоялись именно в канун наступления крайне жаркой погоды в Греции.

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В настоящее время в Греции диагностировано всего более 2,8 тысячи случаев заражения, 160 человек, у которых было подтверждено заболевание COVID-19 умерли.

Со следующей недели на греков ждет следующая волна ослабления карантинных мер: уже с 17 мая разрешено посещать богослужения, так же с 17 мая позволят путешествия материковой Грецией и на остров Крит. Путешествовать на остальные греческие острова можно будет с 25 мая. Вход в Акрополис и другие исторические места откроют с 18 мая.

Греция с населением в 11 млн считается одной из самых зависимых от туризма стран ЕС. В туристическую отрасль приходится примерно 20 процентов ВВП страны, уточняет Reuters. Правительство в Афинах ожидает, что в этом году вызванный коронавирусом кризис приведет к падению ВВП в объемах от 5 до 10 процентов.

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Напомним, Греция из всех стран-членов ЕС больше всего пострадала от финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов. Во избежание банкротства страны пришлось прибегать к помощи Международного валютного фонда (МВФ), Еврокомиссии и Европейского центробанка (ЕЦБ). Чтобы оздоровить госфинансы, правительство в Афинах было вынужден принимать многочисленные непопулярные меры.