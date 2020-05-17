Несмотря на пандемию: в Греции открыли сотни пляжей

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 13382 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 76904 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 109278 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 181165 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 184693 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 391771 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226594 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 501567 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349530 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230592 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
2м/с
66%
Популярные новости

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 16724 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 16292 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 17005 просмотра

Иран пытался убить главного раввина Азербайджана - СМИ

5 апреля, 16:27 • 15029 просмотра

Разведка Британии: Россия с начала года замедлила свое продвижение на фронте

5 апреля, 16:42 • 13695 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 143741 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 131715 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 220002 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 391770 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 501566 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 13381 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38885 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38532 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46052 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76115 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Несмотря на пандемию: в Греции открыли сотни пляжей

Киев • УНН

 • 14798 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Власти Греции позволили открыться более 500 пляжей по всей стране. Решение вступило в силу в субботу, 16 мая. Открытие этих пляжей состоялось в рамках постепенного ослабления жестких карантинных мероприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информагентство Reuters и DW.

Несмотря на пандемию: в Греции открыли сотни пляжей

Согласно новым правилам, на пляжах разрешается находиться не более 40 человек площади в тысячу квадратных метров. Так же предполагается соблюдение минимального расстояния между солнцезащитными зонтиками пляжников и самыми отдыхающими.

К примеру, расстояние между стойками зонтиков должно быть не менее четырех метров, а между козырьками зонтиков — минимум один метр. Минимальная дистанция между группами отдыхающих — четыре метра, пишет информагентство AP. За соблюдением норм минимальной дистанции будут наблюдать работники пляжей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая — Зеленский

Отмечается, что еще с утра субботы на одном из популярных бесплатных пляжей в Афинах — Алимос — наблюдалась длинная очередь из желающих отдохнуть и искупаться, сообщает корреспондент Reuters.

Ослабление карантинных мер состоялись именно в канун наступления крайне жаркой погоды в Греции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В 2020 году иностранцы не смогут отдохнуть в Испании

В настоящее время в Греции диагностировано всего более 2,8 тысячи случаев заражения, 160 человек, у которых было подтверждено заболевание COVID-19 умерли.

Со следующей недели на греков ждет следующая волна ослабления карантинных мер: уже с 17 мая разрешено посещать богослужения, так же с 17 мая позволят путешествия материковой Грецией и на остров Крит. Путешествовать на остальные греческие острова можно будет с 25 мая. Вход в Акрополис и другие исторические места откроют с 18 мая.

Греция с населением в 11 млн считается одной из самых зависимых от туризма стран ЕС. В туристическую отрасль приходится примерно 20 процентов ВВП страны, уточняет Reuters. Правительство в Афинах ожидает, что в этом году вызванный коронавирусом кризис приведет к падению ВВП в объемах от 5 до 10 процентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Туристическому сезону быть: эксперт рассказал, какие страны готовы летом принимать туристов

Напомним, Греция из всех стран-членов ЕС больше всего пострадала от финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов. Во избежание банкротства страны пришлось прибегать к помощи Международного валютного фонда (МВФ), Еврокомиссии и Европейского центробанка (ЕЦБ). Чтобы оздоровить госфинансы, правительство в Афинах было вынужден принимать многочисленные непопулярные меры.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,518.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.99