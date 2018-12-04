У ГПУ оприлюднили відео-реконструкцію подій у Керченській протоці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Відео із реконструкцією подій у Керченській протоці, коли відбулося захоплення українських моряків і суден Росією оприлюднила прес-служба Генпрокуратури, передає УНН.
У відеозаписі викладена повна хронологія подій - від виходу суден з порту Одеси до їх захоплення силовиками РФ.
Відзначимо, що Україна зібрала 17 томів доказів проти РФ у справі захоплення українських моряків.
Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їх екіпажів.
У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня.
Українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці.
У Росії заявили, що в московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових в Росію.
ЄСПЛ зобов'язав Росію надати інформацію про українських моряків.