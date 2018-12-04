В ГПУ обнародовали видео-реконструкцию событий в Керченском проливе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Видео с реконструкцией событий в Керченском проливе, когда произошел захват украинских моряков и судов Россией обнародовала пресс-служба Генпрокуратуры, передает УНН.
В видеозаписи изложена полная хронология событий - от выхода судов из порта Одессы в их захвата силовиками РФ.
Отметим, что Украина собрала 17 томов доказательств против РФ в деле захвата украинских моряков.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
Украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.
ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию об украинских моряках.