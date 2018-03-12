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У ГПУ не виключили заочного слідства щодо Бакуліна

У ГПУ не виключили заочного слідства щодо Бакуліна

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключив, що прокуратура звертатиметься до суду в майбутньому з проханням надати дозвіл на заочне слідство щодо народного депутата Євгена Бакуліна. Про це він сьогодні сказав журналістам на брифінгу після завершення засідання Регламентного комітету Ради, де були визнанні законними поданням ГПУ про зняття недоторканності, затримання та арешту Бакуліна, передає УНН.

“Якщо Бакулін нею не скористається (угодою зі слідством — ред.), що ж, інститут заочного засудження також ніхто не відміняв. Він ґрунтується на наступному — оголошення в державний розшук, оголошення в міждержавний розшук, 6 місяців (перебування у розшуку — ред.) і початок заочного процесу”, — сказав він.

При цьому Луценко нагадав, що засудження одного з членів злочинної організації може тягнути за собою конфіскацію активів усіх інших установлених у цьому процесі членів злочинної організації.

“Тому ми йдемо саме таким шляхом”, — зауважив Генпрокурор.

Раніше Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради визнав законними три подання Генерального прокурора України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Євгена Бакуліна та направив їх голові парламенту.

Українські Національні Новини

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