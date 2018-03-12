В ГПУ не исключили заочного следствия относительно Бакулина

"Если Бакулин им не воспользуется (соглашением со следствием - ред.), что же, институт заочного осуждения также никто не отменял. Он основывается на следующем - объявление в государственный розыск, объявление в международный розыск, 6 месяцев (пребывания в розыске - ред.) и начало заочного процесса", - сказал он.

При этом Луценко напомнил, что осуждение одного из членов преступной организации может повлечь за собой конфискацию активов всех установленных в этом процессе членов преступной организации.

"Поэтому мы идем именно таким путем", - отметил генпрокурор.

Ранее Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады признал законными три представления Генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина и направил их председателю парламента.