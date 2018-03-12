В ГПУ не исключили заочного следствия относительно Бакулина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил, что прокуратура будет обращаться в суд в будущем с просьбой разрешить заочное следствие в отношении народного депутата Евгения Бакулина. Об этом он сегодня сказал журналистам на брифинге после завершения заседания регламентного комитета Рады, где были признаны законными представления ГПУ о снятии неприкосновенности, задержании и аресте Бакулина, передает УНН.
"Если Бакулин им не воспользуется (соглашением со следствием - ред.), что же, институт заочного осуждения также никто не отменял. Он основывается на следующем - объявление в государственный розыск, объявление в международный розыск, 6 месяцев (пребывания в розыске - ред.) и начало заочного процесса", - сказал он.
При этом Луценко напомнил, что осуждение одного из членов преступной организации может повлечь за собой конфискацию активов всех установленных в этом процессе членов преступной организации.
"Поэтому мы идем именно таким путем", - отметил генпрокурор.
Ранее Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады признал законными три представления Генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина и направил их председателю парламента.