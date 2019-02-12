У горах Львівщини очікується значна сніголавинна небезпека

"12 - 13 лютого, внаслідок снігопадів та хуртовини, у горах Карпат зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, завтра в Україні очікується похолодання та мокрий сніг.

Температура знизиться на 3-5 градусів. Нічна температура в Україні коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, на півдні – близько 0. Денна температура на південному сході становитиме від 0 до +5, а на решті території температура коливатиметься від +2 до -3.

Таке похолодання протримається щонайменше до кінця тижня.