У горах Львівщини очікується значна сніголавинна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Внаслідок снігопаду, у горах Львівської області та внаслідок снігопадів і хуртовини, у високогір'ї та горах Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень), передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
"12 - 13 лютого, внаслідок снігопадів та хуртовини, у горах Карпат зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, завтра в Україні очікується похолодання та мокрий сніг.
Температура знизиться на 3-5 градусів. Нічна температура в Україні коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, на півдні – близько 0. Денна температура на південному сході становитиме від 0 до +5, а на решті території температура коливатиметься від +2 до -3.
Таке похолодання протримається щонайменше до кінця тижня.