В горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Из-за снегопада, в горах Львовской области и в результате снегопадов и метели, в высокогорье и горах Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень), передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
"12 - 13 февраля, в результате снегопадов и метели, в горах Карпат сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
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Напомним, завтра в Украине ожидается похолодание и мокрый снег.
Температура снизится на 3-5 градусов. Ночная температура в Украине будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза, на юге - около 0. Дневная температура на юго-востоке составит от 0 до +5, а на остальной территории температура будет колебаться от +2 до -3.
Такое похолодание продержится как минимум до конца недели.