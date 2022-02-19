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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Гонконзі через карантин зачиняються більшість закладів острову

У Гонконзі через карантин зачиняються більшість закладів острову

Київ • УНН

 • 24765 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Гонконзі через карантин зачиняються більшість закладів громадського харчування. Виною у цьому є стрімке падіння економіки на острові. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР. 

Деталі

Оскільки обмеження COVID-19 занадто врізаються в прибуток, ресторани та кафе назавжди закривають свої двері в неділю, що стане ще однією економічною жертвою пандемії.

Багато хто побоюється, що найгірше ще попереду, оскільки Гонконг переживає найважчий спалах , і хвилюються, що рішучість влади дотримуватися стратегії “нульової толерантності” материкового Китаю може перешкодити йому відновитися як фінансовий та туристичний центр.

Цитата

“Незважаючи на те, що, можливо, нульовий рівень COVID-19 може бути досягнутий, все ще залишається невизначеність щодо того, як довго його можна підтримувати та яка вартість його підтримки”, — сказав старший економіст Natixis Гері Нґ.

“Найбільший ризик Гонконгу в 2022 році полягає в тому, що він може вступити на шлях, якщо не рецесії, то принаймні знову гальмувати економічне зростання, поки світ почне нормалізуватися”, — сказав Нг.

Щоб зменшити тиск на лікарні, чиновники кажуть, що деякі пацієнти з легкими симптомами зможуть покинути лікарні лише через сім днів — половину нинішньої вимоги — якщо вони негативні та не живуть з людьми з високим ризиком.

При нинішніх темпах поширення інфекцій до березня кількість нових випадків за добу може зрости до 28 000, тому неясно, що цього буде достатньо.

Нагадаємо

Гонконг приголомшений: в місті зареєстрували рекордну кількість заражень COVID-19.

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