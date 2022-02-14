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Гонконг приголомшений: в місті зареєстрували рекордну кількість заражень COVID-19

Гонконг приголомшений: в місті зареєстрували рекордну кількість заражень COVID-19

Київ • УНН

 • 18374 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Остання хвиля інфекцій COVID-19 приголомшила Гонконг, заявила мер міста в понеділок. Кількість щоденних випадків збільшилася приблизно в 20 разів за останні два тижні, через що в лікарнях не вистачає ліжок, а лікарі не справляються. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Органи охорони здоров'я повідомили про рекордний 2 071 випадок зараження у понеділок.

"Натиск п'ятої хвилі епідемії завдав важкого удару по Гонконгу і позбавив місто можливості впоратися з ситуацією. Ситуація вкрай небажана, і уряд стурбований і шкодує про це", - заявила мер Кері Лам.

Оскільки кількість випадків різко зросла, Лам заявила, що її адміністрація координуватиме свої дії з китайськими офіційними особами, щоб впоратися з "ситуацією, що загострюється".

Китай заявив, що допоможе місту з тестуванням, лікуванням та карантином, а також забезпечить ресурси від наборів для експрес-антигенів та захисного спорядження.

Незважаючи на останній сплеск, смертність у глобальному фінансовому центрі залишається набагато меншою, ніж у містах аналогічного розміру з початку пандемії два роки тому.

Але з огляду на те, що система охорони здоров'я вже перевантажена, медичні експерти попереджають, що до кінця березня в місті може спостерігатися 28 000 щоденних випадків зараження, причому особливе занепокоєння викликають нещеплені люди похилого віку.

За даними міського управління лікарень, лікарняні ліжка для пацієнтів із COVID-19 вже заповнені на 90%, тоді як ізолятори майже повністю заповнені.

Гонконг приділяє пріоритетну увагу людям похилого віку, дітям та особам, які перебувають у важкому стані.

Влада заявила в понеділок, що близько 1000 пацієнтів очікують на госпіталізацію.

Боротьба зі спалахами

Незважаючи на всю тривогу з приводу останньої хвилі пандемії, загальна кількість хворих у Гонконгу з початку пандемії становить близько 24 000 випадків зараження, у тому числі понад 200 смертей, що менше, ніж у багатьох інших аналогічних великих містах.

У місті жителям заборонено збиратися більш ніж двома людьми, у той час як більшість місць, включаючи школи, церкви та спортивні зали, закриті. Вечеряти у ресторанах заборонено з 18:00 за місцевим часом, і більшість людей працюють із дому.
А у понеділок уряд оголосив, що всі школи призупинять очні заняття до 6 березня.

Суворі обмеження на польоти перетворили Гонконг на одне із найбільш ізольованих великих міст світу, яке фактично закрите приблизно два роки.

Законодавча рада міста має обговорити вливання 27 мільярдів гонконгських доларів (3,46 мільярда доларів) до протиепідемічного фонду для підтримки підприємств та приватних осіб, які постраждали від суворих міських заходів із соціального дистанціювання, йдеться у заяві уряду.

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