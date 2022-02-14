Гонконг ошеломлен: в городе зарегистрировали рекордное количество заражений COVID-19

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Последняя волна инфекций COVID-19 потрясла Гонконг, заявила мэр города в понедельник. Количество ежедневных случаев увеличилось примерно в 20 раз за последние две недели, из-за чего в больницах не хватает коек, а врачи не справляются. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.