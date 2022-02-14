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Гонконг ошеломлен: в городе зарегистрировали рекордное количество заражений COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Последняя волна инфекций COVID-19 потрясла Гонконг, заявила мэр города в понедельник. Количество ежедневных случаев увеличилось примерно в 20 раз за последние две недели, из-за чего в больницах не хватает коек, а врачи не справляются. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Органы здравоохранения сообщили о рекордном 2 071 случае заражения в понедельник.

"Натиск пятой волны эпидемии нанес тяжелый удар по Гонконгу и лишил город возможности справиться с ситуацией. Ситуация крайне нежелательна, и правительство обеспокоено и сожалеет об этом", - заявила мэр Кэрри Лам.

Поскольку число случаев резко возросло, Лам заявила, что ее администрация будет координировать свои действия с китайскими официальными лицами, чтобы справиться с "обостряющейся ситуацией".

Китай заявил, что поможет городу с тестированием, лечением и карантином, а также обеспечит ресурсы от наборов для экспресс-антигенов и защитного снаряжения.

Несмотря на последний всплеск, смертность в глобальном финансовом центре остается намного меньшей, чем в городах аналогичного размера с начала пандемии два года назад.

Но учитывая то, что система здравоохранения уже перегружена, медицинские эксперты предупреждают, что до конца марта в городе может наблюдаться 28 000 ежедневных случаев заражения, причем особое беспокойство вызывают непривитые люди преклонного возраста.

По данным городского управления больниц, больничные койки для пациентов с COVID-19 уже заполнены на 90%, тогда как изоляторы почти полностью заполнены.

Гонконг уделяет приоритетное внимание пожилым людям, детям и лицам, находящимся в тяжелом состоянии.

Власти заявили в понедельник, что около 1000 пациентов ожидают госпитализации.

Борьба со вспышками

Несмотря на всю тревогу по поводу последней волны пандемии, общее число заболевших в Гонконге с начала пандемии составляет около 24 000 случаев заражения, в том числе более 200 смертей, что меньше, чем во многих других аналогичных крупных городах.

В городе жителям запрещено собираться более чем двумя людьми, в то время как большинство мест, включая школы, церкви и спортивные залы закрыты. Ужинать в ресторанах запрещено с 18:00 по местному времени, и большинство людей работают из дома.
А в понедельник правительство объявило, что все школы приостановят очные занятия до 6 марта.

Строгие ограничения на полеты превратили Гонконг в один из самых изолированных крупных городов мира, который фактически закрыт примерно два года.

Законодательный совет города должен обсудить вливание 27 миллиардов гонконгских долларов (3,46 миллиарда долларов) в противоэпидемический фонд для поддержки предприятий и частных лиц, пострадавших от суровых городских мер по социальному дистанцированию, говорится в заявлении правительства.

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