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15 марта, 19:03 • 98321 просмотра

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В Гонконге из-за карантина закрываются большинство учреждений острова

В Гонконге из-за карантина закрываются большинство учреждений острова

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Гонконге из-за карантина закрываются большинство заведений общественного питания. Виной в этом стремительное падение экономики на острове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Поскольку ограничения COVID-19 слишком врезаются в прибыль, рестораны и кафе навсегда закрывают свои двери в воскресенье, что станет еще одной экономической жертвой пандемии.

Многие опасаются, что худшее еще впереди, поскольку Гонконг переживает тяжелейший вспышка , и волнуются, что решимость властей придерживаться стратегии “нулевой толерантности” материкового Китая может помешать ему восстановиться как финансовый и туристический центр.

Цитата

“Несмотря на то, что, возможно, нулевой уровень COVID-19 может быть достигнут, все еще остается неопределенность относительно того, как долго его можно поддерживать и какова стоимость его поддержки”, — сказал старший экономист Natixis Гэри Ср.

“Наибольший риск Гонконга в 2022 году заключается в том, что он может вступить на путь, если не рецессии, то по крайней мере снова тормозить экономический рост, пока мир начнет нормализоваться”, — сказал Нг.

Чтобы уменьшить давление на больницы, чиновники говорят, что некоторые пациенты с легкими симптомами смогут покинуть больницы только через семь дней-половину нынешнего требования-если они отрицательны и не живут с людьми с высоким риском.

При нынешних темпах распространения инфекций к марту количество новых случаев за сутки может возрасти до 28 000, поэтому неясно, что этого будет достаточно.

Напомним

Гонконг потрясен: в городе зарегистрировали рекордное количество заражений COVID-19.

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