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У Гонконгу відновилися протестні рухи попри карантинні обмеження

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Гонконгу в неділю, 26 квітня, сотні людей зібралися в одному з торговельних центрів, щоб висловити протест адміністрації автономного регіону та уряду КНР, повідомляє DW, передає УНН.

Акція відбулася вперше від початку викликаної коронавірусом кризи, незважаючи на чинну заборону на масові збори. Видання пояснює, що у Гонконгу дозволено збиратися не більш ніж учотирьох, при цьому відстань між людьми має становити півтора метра, тож демонстранти зібралися маленькими групами та дотримувалися необхідної дистанції одне від одного. “Утім, поліція не погодилася з таким форматом акції та погрожувала її учасникам великими штрафами”, — пише видання.

Запроваджені через пандемію COVID-19 обмежувальні заходи залишатимуться в Гонконгу чинними щонайменше до 7 травня. В останні дні в автономному регіоні майже не фіксувалося нових випадків зараження.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Берліні пройшла демонстрація противників карантину

Нагадаємо, в Гонконгу з весни 2019 року тривають протести, що почалися через плани адміністрації ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитами влади Китаю. Відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, які часто переростали в насильницьке протистояння з правоохоронцями. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип “одна країна — дві системи” був закріплений під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд у Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав, зокрема свободи думки та преси.

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