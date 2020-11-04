У голови української делегації в ПАРЄ підтвердили коронавірус

"Тиждень політичний ще той..І хотілось би бути у стінах парламенту. Але сьогодні отримала позитивний результат тесту (на коронавірус - ред.). Усіх, з ким контактувала останні дні - проінформувала та попросила бути у самоізоляції при можливості та використовувати всі засоби безпеки. Буду політично з Вами на дистанції і самоізоляції", - написала Ясько.

Нагадаємо, народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олександр Завітневич здав позитивний тест на коронавірусну хворобу COVID-19.