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У голови української делегації в ПАРЄ підтвердили коронавірус

У голови української делегації в ПАРЄ підтвердили коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Голова української делагації у ПАРЄ, нардеп від "Слуги народу" Єлизавета Ясько повідомила, що у неї підтвердили коронавірус, передає УНН із посиланням на її Facebook.

"Тиждень політичний ще той..І хотілось би бути у стінах парламенту. Але сьогодні отримала позитивний результат тесту (на коронавірус - ред.). Усіх, з ким контактувала останні дні - проінформувала та попросила бути у самоізоляції при можливості та використовувати всі засоби безпеки. Буду політично з Вами на дистанції і самоізоляції", - написала Ясько.

Нагадаємо, народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олександр Завітневич здав позитивний тест на коронавірусну хворобу COVID-19.

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