У главы украинской делегации в ПАСЕ подтвердили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Глава украинской делагации в ПАСЕ, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько сообщила, что у нее подтвердили коронавирус, передает УНН со ссылкой на ее Facebook.
"Неделя политическая еще та..И хотелось бы быть в стенах парламента. Но сегодня получила положительный результат теста (на коронавирус - ред.). Всех, с кем контактировала в последние дни - проинформировала и попросила быть в самоизоляции по возможности и использовать все средства безопасности. Буду политически с Вами на дистанции и самоизоляции", - написала Ясько.
Напомним, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Завитневич сдал положительный тест на коронавирусную болезнь COVID-19.