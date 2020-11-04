У главы украинской делегации в ПАСЕ подтвердили коронавирус

"Неделя политическая еще та..И хотелось бы быть в стенах парламента. Но сегодня получила положительный результат теста (на коронавирус - ред.). Всех, с кем контактировала в последние дни - проинформировала и попросила быть в самоизоляции по возможности и использовать все средства безопасности. Буду политически с Вами на дистанции и самоизоляции", - написала Ясько.

Напомним, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Завитневич сдал положительный тест на коронавирусную болезнь COVID-19.