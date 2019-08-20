У Голосі підтвердили, що відмовилися від претензій на посаду віцеспікера
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Партія “Голос” не претендуватиме на посаду віце-спікера парламенту. Інформацію про це журналістам підтвердив заступник голови партії Ярослав Юрчишин, пише кореспондент УНН.
“Так, це відповідає дійсності”, — сказав Юрчишин, відповідаючи на запитання чи справді його політсила відмовилася від того щоб претендувати на посаду віцеспікера парламенту.
Таку позицію Юрчишин пояснив тим, що посада віце-спікера радше “церемоніальна”.
“Нас цікавлять професійні посади”, — додав він.
Водночас він зауважив, що у “Голосі” є гідні кандидатури на посаду першого віцеспікера і ця посада, загалом, є більш цікавою, адже має не лише представницькі ай управлінські функції.
Як повідомляв УНН, у партії “Слуга народу” відповіли, як будуть ділити комітети з опозицією.