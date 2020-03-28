У "Голосі" для голосування у ВР підготували постанову про відставку голови МОЗ Ємця

"Депутати фракції “Голосу” підготували проект постанови про звільнення Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров’я. Автори документу вимагають звільнити Ємця на найближчій позачерговій сесії парламенту", - йдеться у повідомленні.

У політсилі зазначають, що, перебуваючи на посаді три тижні, Ілля Ємець довів свою повну неспроможність виконувати обов’язки міністра.

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“Ілля Ємець повністю провалив підготовку України до боротьби з коронавірусом. Провалив організацію тестування населення. Заблокував 67 мільйонів гривень, за які давно можна було купити тести і захисні костюми для лікарів. Перешкоджав впровадженню другого етапу медичної реформи. Та намагався поставити смотрящого до ДП "Медичні закупівлі України“. За це він повинен понести не лише політичну відповідальність. Його бездіяльність мають розслідувати правоохоронні органи”, — заявила нардеп від "Голосу" Ольга Стефанишина.

Як відзначили у політсилі, чутки про відставку пана Ємця ходять уже не перший день, але досі немає певності у тому, що його звільнення будуть ініціювати на позачерговому засіданні парламенту у понеділок.

“Голос” вимагає ухвалити постанову саме 30 березня і звільнити Іллю Ємця", - сказано у заяві.

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Окрім того, депутати вимагають призначити на посаду незалежну, компетентну і фахову людину, яка розуміє процеси в системі охорони здоров’я, знає, як ефективно реалізувати реформу з 1 квітня та зможе приймати швидкі антикризові рішення в умовах пандемії, що насувається на Україну.

"У партії наголошують: постійна зміна некомпетентних міністрів та недолуга кадрова політика влади вже призвела до критичної ситуації. Україна повністю не готова до протидії епідемії COVID-2019, українські лікарі не захищені та не мають чітких інструкцій, як діяти у випадку виявлення хвороби. Повністю провалене тестування тих, хто повертався з-за кордону та відстежування контактних осіб на коронавірус, що вже призвело до масового поширення вірусу всередині країни. Саме через погане управління, а також спроби нажитися на епідемії, ми сьогодні вже маємо катастрофу в галузі", - зазначили у політсилі.

Нагадаємо, раніше нардепи повідомили про відставку Ємця з посади міністра охорони здоров’я. Після цього джерело в Офісі Президента повідомило УНН, що міністр охорони здоров’я Ілля Ємець написав заяву про відставку із займаної посади. Утім згодом стало відомом, що Ємець працює на посаді міністра охорони здоров’я у звичайному режимі.

Іллю Ємця призначили на посаду міністра охорони здоров’я на початку березня.