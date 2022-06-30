У Генштабі ЗСУ розповіли, як білорусь допомагає росії у війні проти України

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"білоруська влада продовжує надавати допомогу росії у веденні війни проти України. Минулого тижня противник двома залізничними ешелонами відправив чергову партію боєприпасів для потреб окупаційних військ росії. Ці боєприпаси будуть застосовані проти наших захисників", - розповів Громов.

Доповнення

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомляв, що кремль продовжує утримувати на білоруській території ракетні та рекетно-зенітні підрозділи, а також літаки оперативно тактичної авіації, які залучають для ударів по цивільних об'єктах на території України.

Також Мотузяник раніше зазначав, що на кордоні з Україною зменшилася кількість батальйонів білоруської армії – тепер їх менше ніж сім.