У Генштабі ЗСУ розповіли, як білорусь допомагає росії у війні проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. білорусь продовжує надавати допомогу росії у веденні війни проти України. Минулого тижня противник двома залізничними ешелонами відправив чергову партію боєприпасів для потреб російських окупантів. Про це під час брифінгу повідомив бригадний генерал, заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, передає УНН.
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"білоруська влада продовжує надавати допомогу росії у веденні війни проти України. Минулого тижня противник двома залізничними ешелонами відправив чергову партію боєприпасів для потреб окупаційних військ росії. Ці боєприпаси будуть застосовані проти наших захисників", - розповів Громов.
Доповнення
Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомляв, що кремль продовжує утримувати на білоруській території ракетні та рекетно-зенітні підрозділи, а також літаки оперативно тактичної авіації, які залучають для ударів по цивільних об'єктах на території України.
Також Мотузяник раніше зазначав, що на кордоні з Україною зменшилася кількість батальйонів білоруської армії – тепер їх менше ніж сім.