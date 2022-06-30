В Генштабе ВСУ рассказали, как беларусь помогает россии в войне против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. беларусь продолжает оказывать помощь россии в ведении войны против Украины. На прошлой неделе противник двумя железнодорожными эшелонами отправил очередную партию боеприпасов для нужд российских оккупантов. Об этом на брифинге сообщил бригадный генерал, заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает УНН.
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"белорусские власти продолжают оказывать помощь россии в ведении войны против Украины. На прошлой неделе противник двумя железнодорожными эшелонами отправил очередную партию боеприпасов для нужд оккупационных войск россии. Эти боеприпасы будут применены против наших защитников", - рассказал Громов.
Дополнение
Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщал, что кремль продолжает удерживать на белорусской территории ракетные и рекетно-зенитные подразделения, а также самолеты оперативно-тактической авиации, которые привлекают для ударов по гражданским объектам на территории Украины.
Также Мотузяник ранее отмечал, что на границе с Украиной уменьшилось количество батальонов белорусской армии – теперь их меньше семи.