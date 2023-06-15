У Генштабі ЗСУ наразі не фіксують ознак підготовки росією чергової хвилі мобілізації
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Генеральний штаб Збройних сил України на сьогодні не фіксує ознак підготовки росією чергової масштабної хвилі мобілізації. Водночас ворог продовжує проводити приховані заходи щодо підбору мобілізованих для відправки в Україну, а також вербує найманців серед ув'язнених, розповів на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, передає кореспондент УНН.
Цитата
"На даний час явних ознак підготовки росією до проведення чергової масштабної хвилі мобілізації не фіксується. Ймовірно це обумовлено зростаючою обізнаністю російського суспільства про серйозність власних втрат в Україні і неготовність навіть бідніших верств населення, що склали основу тогорічної мобілізаційної хвилі, брати участь у війні", - зазначив Громов.
Деталі
За словами бригадного генерала, країна-агресор продовжує політику ситуативних, несистемних, прихованих заходів щодо підбору та проведення мінімального військового вишколу мобілізованих для подальшої відправки в Україну. Таким чином ворог намагається поповнити втрати в особовому складі. Водночас росія намагається розв'язати проблему нестачі військових, вербуючи найманців з-поміж ув’язнених, додав Громов.
"За наявною інформацією у травні було завербовано близько 460 в'язнів з тюменської, липецької та смоленської областей, у тому числі громадян інших країн, які відбувають покарання у рф. У разі відмови добровільно вступати до лав російських окупаційних військ засудженим погрожують відкриттям кримінальної справи за статтею "дезорганізація діяльності закладу", - повідомив він.
За інформацією Генштабу, співробітники фсб рф також доводять адміністраціям російських в’язниць усні вказівки припинити набір спецконтингенту до лав пвк "вагнер", аргументуючи це "відсутністю взаємодії цієї пвк з підрозділами зс рф на фронті".
Додамо
За даними Генштабу ЗС України, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 217 910 осіб.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Бахмуті знищена 21 тисяча "вагнерівців", 60 тисяч поранено.