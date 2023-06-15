В Генштабе ВСУ пока не фиксируют признаков подготовки россией очередной волны мобилизации

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"В настоящее время явных признаков подготовки россией к проведению очередной масштабной волны мобилизации не фиксируется. Вероятно, это обусловлено растущей осведомленностью российского общества о серьезности собственных потерь в Украине и неготовностью даже более бедных слоев населения, составивших основу прошлогодней мобилизационной волны, участвовать в войне", - отметил Громов.

Детали

По словам бригадного генерала, страна-агрессор продолжает политику ситуативных, несистемных, скрытых мероприятий по подбору и проведению минимальной военной подготовки мобилизованных для дальнейшей отправки в Украину. Таким образом враг пытается пополнить потери в личном составе. В то же время россия пытается решить проблему нехватки военных, вербуя наемников из числа заключенных, добавил Громов.

"По имеющейся информации в мае было завербовано около 460 заключенных из тюменской, липецкой и смоленской областей, в том числе граждан других стран, отбывающих наказание в рф. В случае отказа добровольно вступать в ряды российских оккупационных войск осужденным угрожают открытием уголовного дела по статье "дезорганизация деятельности учреждения", - сообщил он.

По информации Генштаба, сотрудники фсб рф также доводят администрациям российских тюрем устные указания прекратить набор спецконтингента в ряды пвк "вагнер", аргументируя это "отсутствием взаимодействия этой пвк с подразделениями вс рф на фронте".

Добавим

По данным Генштаба ВС Украины, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 217 910 человек.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Бахмуте уничтожена 21 тысяча "вагнеровцев", 60 тысяч ранены.